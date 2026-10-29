Жители Аксыйского района просят президента остановить добычу золота

Жители села Кара-Камыш Аксыйского района обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой принять их делегацию и рассмотреть вопрос о выдаче лицензий на добычу золота в туристической зоне.

По словам жителей, в Кара-Камышской туристической зоне выдали четыре лицензии на разработку золотых месторождений, в том числе россыпного золота. Они опасаются, что добыча может нанести ущерб туризму, источникам питьевой воды и уникальной природе Сары-Челека и Аркытского лесного хозяйства, включая ледники.

Блок YouTube

«Этот вопрос можете решить только вы», — говорится в обращении.

Жители утверждают, что на протяжении многих лет выступают против проектов, которые могут угрожать жизни и здоровью людей и окружающей среде. Они заявили, что намерены и дальше защищать территорию от потенциально опасных последствий золотодобычи.

Читайте по теме Жители Аксы пожаловались на добычу золота иностранной компанией у истоков рек

По инициативе местных жителей создали независимую общественную экологическую комиссию. Ее заключение, как сообщается в обращении, передали в районную администрацию.

Жители попросили главу государства принять делегацию и рассмотреть изложенные ими опасения.

В Кыргызстане выдано 2 тысячи 14 лицензий на разработку недр, в том числе 204 — на добычу золота. За последние пять лет от разработки месторождений в виде налоговых и других поступлений в бюджет поступило 217,9 миллиарда сомов.