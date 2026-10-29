USD87.45EUR97.29RUB1.09
24.kg

Жители Аксыйского района просят президента остановить добычу золота

15:48, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Жители села Кара-Камыш Аксыйского района обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой принять их делегацию и рассмотреть вопрос о выдаче лицензий на добычу золота в туристической зоне.

По словам жителей, в Кара-Камышской туристической зоне выдали четыре лицензии на разработку золотых месторождений, в том числе россыпного золота. Они опасаются, что добыча может нанести ущерб туризму, источникам питьевой воды и уникальной природе Сары-Челека и Аркытского лесного хозяйства, включая ледники.

Блок YouTube

«Этот вопрос можете решить только вы», — говорится в обращении.

Жители утверждают, что на протяжении многих лет выступают против проектов, которые могут угрожать жизни и здоровью людей и окружающей среде. Они заявили, что намерены и дальше защищать территорию от потенциально опасных последствий золотодобычи.

Читайте по теме
Жители Аксы пожаловались на добычу золота иностранной компанией у истоков рек

По инициативе местных жителей создали независимую общественную экологическую комиссию. Ее заключение, как сообщается в обращении, передали в районную администрацию.

Жители попросили главу государства принять делегацию и рассмотреть изложенные ими опасения.

В Кыргызстане выдано 2 тысячи 14 лицензий на разработку недр, в том числе 204 — на добычу золота. За последние пять лет от разработки месторождений в виде налоговых и других поступлений в бюджет поступило 217,9 миллиарда сомов.

Материалы по теме

Кыргызстан продал за восемь месяцев золота на $770 миллионов. Кто его покупает?

В Дубае откроют самую длинную пешеходную дорожку из золота 24-каратной пробы

Садыр Жапаров о хищениях золота, кустуризации и чистой прибыли «Кыргызалтына»

Всего три месяца на добычу. Золотодобытчик обратился к президенту

Кыргызстан утроил чистую прибыль от экспорта золота

В ЖК требуют наказать золотодобывающие компании за невосстановленные земли

Из Указа о горнодобыче убрали нормы о горном кодексе и государственной доле

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Общество

Живые голуби вместо наживки. Под Бишкеком ловили хищных птиц

 

В Бишкеке к отоплению подключили 77 процентов многоквартирных домов

 

В городе Ош уголь по 6,5 тысячи сомов за тонну продают по шести адресам

 

Театр вышел на улицы Бишкека. На бульваре Эркиндик отметили 100-летний юбилей

 

В Бишкеке открыта мемориальная доска венгерскому скульптору Ласло Месарошу

 

За полгода в Баткенскую область поступило $58 миллионов иностранных инвестиций

 

Атака на Иран

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Экономика

В Кыргызстане создадут госбанк, который не будет подчиняться Нацбанку

 

Кыргызстан сможет зарабатывать на ГЭС не только продажей электричества — ЕАБР

 

ЕАБР предупреждает: Воды в Токтогульском водохранилище становится меньше

 

Линии электропередачи между Кыргызстаном и соседями работают с перегрузкой

 

Центральной Азии грозит рост дефицита электроэнергии. ЕАБР назвал главные риски

 

За два года число работников из КНР и Пакистана выросло более чем в пять раз

 

Власть

После трагедии в Баткене прошло четыре года. Власти вновь обсуждают жилье

 

Заводские выбросы и здоровье людей: в Кара-Балте разбираются с экологией

 

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прибыл в Кыргызстан

 

В парламенте Армении депутаты устроили массовую драку прямо во время заседания

 

Реджеп Тайип Эрдоган: XXI век станет веком тюркского мира

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

Ситуация вокруг Украины

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18