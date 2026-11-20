Мировые цены на золото сегодня опустились до самого низкого уровня с сентября 2025 года. Драгметалл дешевеет на фоне укрепления доллара и ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США, сообщает Reuters.

Сегодня в ходе торгов стоимость золота снижалась до 3 тысяч 513,54 доллара за тройскую унцию.

С начала недели золото потеряло около 8 процентов. Если снижение сохранится, неделя станет для него худшей за восемь месяцев.

Давление на котировки оказывают опасения, что ФРС вновь повысит ставку для сдерживания инфляции.

Это может увеличить доходность облигаций и сделать их привлекательнее для инвесторов по сравнению с золотом, которое само по себе не приносит процентного дохода. Укрепление доллара также делает драгметалл дороже для покупателей, использующих другие валюты.

В периоды нестабильности инвесторы обычно покупают золото, чтобы сохранить сбережения. Но сейчас дешевеют и акции, и само золото.

По оценке руководителя отдела сырьевой стратегии Saxo Оле Хансена, часть инвесторов продает золото, чтобы получить наличные на фоне убытков по другим активам и сократить риски. Это дополнительно усиливает снижение цен.