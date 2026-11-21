По итогам девяти месяцев 2026 года выручка группы компаний превысила 131 миллиард сомов, а чистая прибыль составила более 82,3 миллиарда. Такие данные приводит ОАО «Кыргызалтын».

За последние пять лет чистая прибыль компании превысила 90 миллиардов сомов, а совокупная выручка составила более 99 миллиардов.

В государственный бюджет уплачено 6,8 миллиарда сомов налогов, а отчисления в Социальный фонд составили 662 миллиона.

Одним из важнейших изменений последних пяти лет стало направление стратегических минеральных ресурсов на реализацию государственных интересов.

Ряд перспективных месторождений и участков, ранее находившихся в пользовании частных инвесторов, сегодня осваивается под контролем государства.

Такие дочерние предприятия, как «Кумтор Голд Компани» и «Макмал Голд Компани», развивают производство собственными силами и вносят весомый вклад в экономику страны.

Тоголок, Ункур-Таш, Талды-Булак, Андаш и другие перспективные месторождения — это новые возможности для промышленного развития республики. Проведение геологоразведочных работ собственными силами компании также стало важным стратегическим шагом в этом направлении.

Позиции кыргызского золота на международном рынке продолжают укрепляться.

Расширяется сотрудничество с ведущими мировыми финансовыми партнерами, включая ICBC Standard Bank, StoneX и Citibank London.

Еще пять лет назад у предприятия не было собственных разработанных автоматизированных информационных систем. Сегодня разработано и внедрено более 12 информационных систем, охватывающих производственные и управленческие процессы.

На рудниках и производственных объектах внедрены системы видеонаблюдения, работающие в круглосуточном режиме.

В 2021 году в структуру ОАО «Кыргызалтын» входили семь филиалов и четыре совместных предприятия. Пять экономически неэффективных филиалов ликвидированы, а структура управления оптимизирована.

За пять лет «Кыргызалтын» перешел к холдинговой модели управления, объединившей 2 филиала, 13 дочерних и 5 совместных предприятий.

Деятельность компании больше не ограничивается золотодобычей. Она дополнилась новыми направлениями: логистикой, строительством, туризмом и реализацией новых инвестиционных проектов.