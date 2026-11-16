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Золото добывали без лицензии. МВД заявило о покровительстве акима и главы РОВД

09:25, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области выявили предполагаемую коррупционную схему незаконной добычи золота с участием должностных лиц районной администрации и милиции. Об этом сообщили в МВД Кыргызстана.

По данным ведомства, группа лиц занималась добычей золота без лицензий и необходимых разрешительных документов. Полученные от незаконной деятельности деньги, как утверждают в МВД, распределялись между добытчиками и должностными лицами районной государственной администрации.

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В частности, часть средств, по информации милиции, перечислялась главе Чаткальского района и начальнику районного отдела внутренних дел.

Таким образом, как следует из сообщения МВД, незаконная добыча драгоценного металла могла осуществляться под покровительством представителей местной власти и правоохранительных органов.

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