Американский банк Goldman Sachs снизил прогноз стоимости золота на конец 2027 года с 4,8 тысячи до 4,65 тысячи долларов за тройскую унцию. Аналитики объясняют это ожиданиями дальнейшего повышения процентных ставок в США, которое может ослабить интерес частных инвесторов к драгоценному металлу.

Обновленный прогноз предполагает, что к декабрю 2027 года золото все же подорожает примерно на 16 процентов относительно текущей стоимости.

Экономисты банка ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта в декабре 2026 года и на столько же в марте 2027-го. Более дорогие заимствования могут сделать золото менее привлекательным для частных инвесторов и сдерживать его стоимость в начале следующего года.

При этом Goldman Sachs рассчитывает на сохранение спроса со стороны центральных банков, в том числе Китая. Их закупки остаются одним из факторов поддержки рынка.

По прогнозу аналитиков, частные инвесторы могут вновь активнее вкладываться в золото после того, как ФРС начнет снижать процентные ставки. Банк ожидает начала такого смягчения в декабре 2027 года. Это, наряду с покупками центральных банков, должно поддержать стоимость металла.