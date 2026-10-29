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24.kg

Кыргызстан продал за восемь месяцев золота на $770 миллионов. Кто его покупает?

10:36, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

За январь — август 2026-го Кыргызстан экспортировал 5,66 тонны золота на 770,6 миллиона долларов. Это на 72,5 процента больше в денежном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Главным покупателем кыргызского золота стала Швейцария. За восемь месяцев туда отправили 5,18 тонны драгоценного металла стоимостью 707,6 миллиона долларов. Это почти 92 процента всего золотого экспорта страны.

Второе место заняла Великобритания, куда поставили 485,9 килограмма золота на 63 миллиона долларов.

Примечательно, что за первые восемь месяцев этого года КР получила от экспорта золота больше, чем за весь 2025-й, когда зарубежные поставки составили 682,9 миллиона долларов.

Особенно резко экспорт увеличился летом. Только за июль и август за рубеж отправлено золота примерно на 741 миллион долларов.

Помимо золота, Кыргызстан экспортирует руды и концентраты драгоценных металлов. За январь — август поставки этой продукции в Казахстан достигли 134,3 миллиона долларов, в Китай — 105,9 миллиона долларов.

В Россию за тот же период экспортировали наземные транспортные средства и их части на 79,7 миллиона долларов, а также одежду и принадлежности к ней на 57 миллионов долларов.

В Узбекистан отправили каменного угля на 35,8 миллиона долларов и нефтепродуктов на 23,4 миллиона долларов.

Таким образом, Швейцария стала крупнейшим рынком сбыта кыргызстанских товаров по стоимости за первые восемь месяцев года. При этом практически весь экспорт в эту страну приходится именно на золото.

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