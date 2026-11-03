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Валовые международные резервы Кыргызстана снизились до 8,2 миллиарда долларов

11:54, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Валовые международные резервы Кыргызстана по итогам сентября 2026 года сократились на 711,7 миллиона долларов, снизившись на 8 процентов по сравнению с августом.

Как меняются резервы

На 30 сентября валовые международные резервы страны составили 8 миллиардов 233,4 миллиона долларов, что в эквиваленте составляет 719 миллиардов 996,1 миллиона сомов. Месяцем ранее их объем находился на отметке 8 миллиардов 945,1 миллиона долларов.

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Ликвидная часть международных резервов за сентябрь уменьшилась на 711,1 миллиона долларов, или на 8 процентов, и составила 8 миллиардов 158,4 миллиона долларов. В августе показатель составлял 8 миллиардов 869,5 миллиона долларов.

Какие активы входят в резервы

В структуре официальных резервных активов, объем которых на конец сентября достиг 8 миллиардов 159 миллионов долларов, распределение по главным компонентам сложилось так:

  • Золото (включая депозиты и свопы) занимает основную долю и составляет 6 миллиардов 390 миллионов долларов. Их физический объем — 1,53 миллиона тройских унций (около 46,7 тонны).

  • Резервные активы в конвертируемой иностранной валюте — 1 миллиард 217,8 миллиона долларов. Из них в ценные бумаги инвестировали 618,2 миллиона долларов, на валюту и депозиты приходится 599,6 миллиона долларов.

  • Специальные права заимствования (SDR) оценочно составили 317,8 миллиона долларов.

  • Прочие резервные активы — 232,7 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составила 660 тысяч долларов.

Справка 24.kg

Международные валовые резервы (или золотовалютные резервы) — это высоколиквидные активы под контролем центрального банка и правительства страны. Они состоят из иностранной валюты, золота, специальных прав заимствования (SDR) и резервной позиции в МВФ.

Резервы используют для:

  • Поддержки национальной валюты: банк может продавать иностранную валюту из резервов для выкупа национальной, чтобы предотвратить ее резкое обесценивание.

  • Покрытия дефицита платежного баланса. Если страна импортирует больше товаров и услуг, чем экспортирует, резервы помогают сбалансировать эти международные расчеты.

  • Обслуживания внешнего долга. 

  • Создания подушки безопасности: резервы гарантируют, что страна сможет оплачивать критически важный импорт (еду, медикаменты, энергоресурсы) даже в условиях экономического кризиса или внешних санкций.

  • Повышения доверия инвесторов. Высокий уровень резервов показывает международным рынкам, что экономика страны стабильна и способна выполнять свои финансовые обязательства.

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