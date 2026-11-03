Валовые международные резервы Кыргызстана снизились до 8,2 миллиарда долларов

Валовые международные резервы Кыргызстана по итогам сентября 2026 года сократились на 711,7 миллиона долларов, снизившись на 8 процентов по сравнению с августом.

Как меняются резервы

На 30 сентября валовые международные резервы страны составили 8 миллиардов 233,4 миллиона долларов, что в эквиваленте составляет 719 миллиардов 996,1 миллиона сомов. Месяцем ранее их объем находился на отметке 8 миллиардов 945,1 миллиона долларов.

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Ликвидная часть международных резервов за сентябрь уменьшилась на 711,1 миллиона долларов, или на 8 процентов, и составила 8 миллиардов 158,4 миллиона долларов. В августе показатель составлял 8 миллиардов 869,5 миллиона долларов.

Какие активы входят в резервы

В структуре официальных резервных активов, объем которых на конец сентября достиг 8 миллиардов 159 миллионов долларов, распределение по главным компонентам сложилось так:

Золото (включая депозиты и свопы) занимает основную долю и составляет 6 миллиардов 390 миллионов долларов. Их физический объем — 1,53 миллиона тройских унций (около 46,7 тонны).

Резервные активы в конвертируемой иностранной валюте — 1 миллиард 217,8 миллиона долларов. Из них в ценные бумаги инвестировали 618,2 миллиона долларов, на валюту и депозиты приходится 599,6 миллиона долларов.

Специальные права заимствования (SDR) оценочно составили 317,8 миллиона долларов.

Прочие резервные активы — 232,7 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составила 660 тысяч долларов.