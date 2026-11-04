Кыргызстан намерен привлечь 500 миллионов долларов. На что потратят деньги

Кабинет министров внес на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект о ратификации соглашения с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), предусматривающего привлечение до 500 миллионов долларов на развитие инфраструктуры Кыргызстана. Деньги планируют направить на строительство Камбаратинской ГЭС-1, дорог, доступного жилья, объектов здравоохранения и ирригационных систем.

Рамочное соглашение подписали 27 сентября 2026 года в Дохе. Документ рассчитан на 2026–2028 годы.

Согласно справке-обоснованию Министерства финансов, финансирование будет в форме кредитов на реализацию государственных инвестиционных проектов.

Какие проекты планируют профинансировать

В приложении к соглашению перечислены шесть приоритетных направлений. Наибольшая сумма — 200 миллионов долларов — предусмотрена для проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. Одобрение финансирования ожидается в 2027–2028 годах.

Еще 65 миллионов долларов планируют направить на программу зеленого и доступного жилья в 2027 году.

На развитие ирригации предусмотрено 50 миллионов долларов. Эти средства предполагается привлечь в 2027 году.

Кроме того, в перечень включены реконструкция автомобильной дороги Ош — Манас стоимостью 50 миллионов долларов и программа поддержки устойчивого экономического роста, энергетической и продовольственной безопасности на такую же сумму.

Отдельным пунктом предусмотрено строительство детской больницы в Оше. Размер финансирования проекта пока не определен. Его одобрение ожидается в 2028 году.

Кредиты смогут привлекать без повторной ратификации в парламенте

Одна из особенностей соглашения — упрощение порядка привлечения кредитов для включенных в него проектов.

После ратификации рамочного документа парламентом отдельные соглашения о финансировании перечисленных объектов не потребуют повторной ратификации Жогорку Кенешем.

При этом каждый проект должен пройти процедуры согласования АБИИ и получить одобрение кабинета министров.

Условия кредитования, включая суммы, процентные ставки и сроки погашения, определят отдельно.

Ратификация соглашения не означает автоматического выделения Кыргызстану всех 500 миллионов долларов. Это предельный объем финансирования, который банк может рассмотреть до конца 2028 года.

В Министерстве финансов считают, что новый механизм позволит ускорить реализацию инфраструктурных проектов и упростить привлечение внешнего финансирования.

Законопроект пока на рассмотрении Жогорку Кенеша. После его принятия и завершения необходимых процедур соглашение сможет вступить в силу.