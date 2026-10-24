«Кум-Шагыл» оставили под государственным управлением до 2027 года

В Кыргызстане продлили временное внешнее управление закрытым акционерным обществом «Кум-Шагыл» до 19 января 2027 года. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, ранее действовавший срок внешнего управления истекал 24 октября 2026 года. Теперь государственное управление компанией продлено на период с 24 октября 2026 года по 19 января 2027 года.

Основанием для принятия решения названа необходимость устранения нарушений требований законодательства в сфере охраны недр, экологической и промышленной безопасности, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Государственному агентству по управлению государственным имуществом при кабинете министров поручено в установленном порядке представить кандидатуру временного внешнего управляющего.

Кроме того, ведомство должно уведомить уполномоченный орган государственной регистрации юридических лиц о введении временного внешнего управления в ЗАО «Кум-Шагыл».

Напомним, первоначальное решение о введении внешнего управления компанией было принято постановлением правительства от 29 февраля 2024 года № 89.

Новое постановление вступает в силу 24 октября 2026 года.