Кредит под 1 процент. Нацбанк КР предупреждает о новой схеме мошенничества

Национальный банк Кыргызстана предупредил граждан о мошенниках, которые используют название регулятора и распространяют поддельные документы через мессенджеры.

По данным НБ КР, мошенники представляются финансовыми консультантами, присылают фотографии фальшивых сертификатов от имени НБ КР и предлагают кредиты под 1 процент годовых.

Регулятор призвал не доверять подобным документам, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать посторонним паспортные данные, реквизиты банковских карт, пароли и коды подтверждения.

Нацбанк рекомендует не переводить деньги до проверки полученной информации. Для этого следует использовать только официальные источники.

НБ КР не выдает кредиты гражданам и не консультирует их через мессенджеры.