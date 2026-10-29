Кредит под 1 процент. Нацбанк КР предупреждает о новой схеме мошенничества
Национальный банк Кыргызстана предупредил граждан о мошенниках, которые используют название регулятора и распространяют поддельные документы через мессенджеры.
По данным НБ КР, мошенники представляются финансовыми консультантами, присылают фотографии фальшивых сертификатов от имени НБ КР и предлагают кредиты под 1 процент годовых.
Регулятор призвал не доверять подобным документам, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать посторонним паспортные данные, реквизиты банковских карт, пароли и коды подтверждения.
Нацбанк рекомендует не переводить деньги до проверки полученной информации. Для этого следует использовать только официальные источники.
НБ КР не выдает кредиты гражданам и не консультирует их через мессенджеры.