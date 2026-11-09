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Как О! растит ИТ-кадры. Набор в O!DataCamp в разгаре

10:52, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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Цифровая экономика Кыргызстана растет быстрыми темпами, и ее главный двигатель — профессиональные ИТ-кадры. Каждый год университеты выпускают тысячи талантливых ребят, но без практики на реальных задачах часть из них теряется для отечественного рынка.

Чтобы сократить этот разрыв, Мобильный оператор О! развивает собственные образовательные проекты — O!InternLabs и O!DataCamp. Это единственные в стране полностью бесплатные ИТ-программы такого масштаба. Здесь нет сухой теории: участники сразу погружаются в задачи индустрии, работают под руководством топовых экспертов отрасли, а стажеры O!DataCamp дополнительно получают стипендию.

Для компании это не просто формирование кадрового резерва, а долгосрочные инвестиции в технологический суверенитет и будущее страны.

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O!InternLabs: практичный старт в ИТ

Проект O!InternLabs работает с 2019 года и помогает студентам превратить знания, полученные в ВУЗе в реальные навыки. Обучение проходит в удобном гибридном формате — очные интенсивы в Бишкеке легко совмещать с учебой.

  • Актуальный стек: Backend Java, QA/SDET (автоматизация тестирования), Cyber Security, а также мобильная разработка на iOS (Swift) и Android (Kotlin).

  • Поддержка и вузы-партнеры: благодаря сотрудничеству с ведущими университетами страны (Ала-Тоо, КГТУ, «Манас», КРСУ, АУЦА и УЦА) программа органично вписывается в график студентов.

  • Результаты в цифрах: из 8 тысяч 400 претендентов строгий отбор прошли 304 человека. При этом каждый третий выпускник сразу получил работу.

Регулярные наборы: отбор на программу O! InternLabs проходит два раза в год — анонсы традиционно публикуются в СМИ и на официальных страничках оператора О! в социальных сетях, подписывайтесь на Instagram-аккаунт @o_mobile_operator.

O!DataCamp: экспертный уровень в Big Data и ИИ

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O!DataCamp — это редкая возможность поработать с гигантскими объемами данных на стыке трех сфер: телекома, финтеха и ритейла. Участники погружаются в Data Engineering, Data Science и разработку алгоритмов машинного обучения.

  • Строгий отбор: требование к языку — от B2, так как работа идет с международными библиотеками ИИ. В этом году из 503 претендентов в проект попали 26 сильнейших инженеров, а 12 из них уже вошли в штат группы компаний.

  • Быстрый рост: благодаря сильному наставничеству уже через 2-3 недели стажеры решают реальные задачи наравне с опытной командой.

Прямо сейчас в самом разгаре набор на новый поток O!DataCamp

Не упустите шанс начать карьеру в сфере Data Engineering! Прием заявок открыт до 22 ноября 2026 года.

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Как подать заявку?

  1. Скачайте анкету в Telegram-канале: t.me/nurtelecom_data

  2. Заполните ее и отправьте на почту: tech_team@nurtelecom.kg 

Качественный импульс для рынка

Связка двух программ — массовый старт через O!InternLabs и глубокая экспертиза в Big Data через O!DataCamp — создает полноценную экосистему для роста молодых талантов.

Системный подход к образованию дает молодым людям возможность построить успешную карьеру на родине, а технологическому сектору Кыргызстана — сильных профессионалов, способных решать задачи любого масштаба.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №  №16-0062-КР, 16-0063-КР. Подробнее: o.kg

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