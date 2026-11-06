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24.kg

В SAIMA появились 30+ новых ТВ-каналов для всей семьи

17:27, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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В SAIMA появились 30+ новых телеканалов — от кинопремьер и дорам до спортивных трансляций и детских историй.

Кино под настроение

Телеканал «Кинопремьера» познакомит с новыми фильмами, «Кинохит» порадует любимыми картинами, а «Кинокомедия» поднимет настроение. Для романтического вечера подойдет «Киносвидание», для просмотра с близкими — «Киносемья», а для поклонников дорам — канал Dorama.

Спорт и яркие эмоции

Спортивные события на «Матч! Планета», поединки на «Бокс ТВ Плюс» и хоккей на KHL Prime — выбирайте трансляцию и поддерживайте своих фаворитов.

Для семейного отдыха и новых увлечений

Маленьких зрителей ждет «Канал Малыш», «Кухня ТВ» вдохновит на кулинарные эксперименты, а «ЖИВИ!» — на фитнес и активный образ жизни.

Новые телеканалы доступны в SAIMA — пусть этой осенью у каждого будет больше поводов смотреть с удовольствием!

Подключайте домашний интернет от SAIMA:

  • «Saima 600 + O!TV» — 1 тысяча 690 сомов в месяц. Интернет на скорости до 600 мегабит в секунду, интерактивное телевидение с управлением эфиром, доступ к YouTube и шести онлайн-кинотеатрам — ETNOMEDIA, START, WINK, PREMIER, «О! Кино» и Riza Nova.
  • «Saima 600 +» — 1 тысяча 650 сомов в месяц. Домашний интернет на скорости до 600 мегабит в секунду.

Гигабитный Wi-Fi 6 роутер и ТВ-приставка предоставляется БЕСПЛАТНО на ответственное хранение.

Узнайте о возможности подключения по вашему адресу и оставьте заявку удобным способом:

  • на сайте: premium600.saimatelecom.kg;
  • по телефону или в WhatsApp/Telegram: 0 708 909 000;
  • в приложении «Мой О!»: раздел Saima Telecom;
  • лично: в любом магазине O!Store или в головном офисе (г. Бишкек, ул. Шабдан Баатыра, 1/3).

Справочная информация:

Тарифы «Saima 600 + O!TV» и «Saima 600 +» доступны для подключение физических лиц (новых и действующих абонентов). ТВ-приставка и Wi-Fi 6 роутер предоставляются на ответственное хранение гражданам КР. Товар сертифицирован. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ЗАО «SAIMA TELECOM» № 16-0019-КР от 04.08.2016, № 03-292-КР от 24.11.2003. Информация актуальна на 06.11.2026.

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