Экономьте с О!: домашний интернет, ТВ и три номера с безлимитом – за 1300 сомов

Начните новый месяц с экономии: домашний интернет + ТВ, три номера с безлимитом — за 1 тысячу 300 сомов от О!

Новый месяц — хороший повод пересмотреть семейные расходы. Связь для каждого, домашний интернет, телевидение: обычно это несколько разных счетов, и в сумме набегает немало. С тарифом «Семья Премиум» от О! все это собирается в один платеж — 1 тысяча 300 сомов в месяц по акции.

Считаем выгоду

В эти 1 тысячу 300 сомов уже входят три номера — для вас и двоих близких. Получается около 430 сомов на человека в месяц, и сюда же входят домашний интернет и телевидение. Тратиться на технику тоже не придется: мощный гигабитный роутер Wi-Fi и ТВ-приставку вы получаете бесплатно на все время пользования услугой.

Что входит в тариф

Связь для всей семьи. Три номера с безлимитным интернетом, минутами на другие сети и бесплатной раздачей Wi-Fi. Если близких больше, можно подключить до семи номеров.

Три номера с безлимитным интернетом, минутами на другие сети и бесплатной раздачей Wi-Fi. Если близких больше, можно подключить до семи номеров. Домашний интернет Saima до 500 мегабит в секунду. Один работает, другой учится, третий смотрит фильм, и никто никому не мешает.

Один работает, другой учится, третий смотрит фильм, и никто никому не мешает. Телевидение. Более 220 каналов и пять онлайн-кинотеатров: и для общих вечеров, и для тех, кто любит смотреть свое.

Как подключить

Оформить тариф можно за пару минут в приложении «Мой О!» или в любом магазине O!Store.

О! — ваша технологичная связь.

Первые 100 дней тариф стоит 1 тысячу 300 сомов за 30 дней, далее — 2 тысячи 290 сомов за 30 дней. Все условия акции — на сайте family.o.kg.

Подключение доступно для новых и действующих абонентов в зоне покрытия сети Saima Telecom. Оборудование (роутер Wi-Fi и ТВ-приставка) передается абонентам — гражданам КР на ответственное хранение на период пользования услугой. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР, № 16-0063-КР от 06.12.2016; ЗАО «SAIMA TELECOM» № 03-292-КР от 24.11.2003.