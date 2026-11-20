Рассказываем, как устроена служба поддержки экосистемы О!, чтобы вы могли решать любые вопросы с максимальным комфортом.

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Не хотите висеть на телефоне? Специалисты поддержки на связи в любое время суток в чатах WhatsApp и Telegram по номеру 0700 000 999. Отправляйте вопрос в удобный момент и занимайтесь своими делами — оператор ответит в чате, а вам не придется ждать на линии.

Классический звонок

Если вам привычнее живой голос, круглосуточно работает короткий номер 9999. Звонок бесплатный с любого мобильного оператора Кыргызстана.

Все под рукой в приложении «Мой О!»

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