Успейте забрать AirPods 4 в подарок к новым iPhone в O!Store — осталось три дня

Обратный отсчет запущен: у вас осталось три дня, чтобы получить беспроводные наушники AirPods 4 в подарок при покупке любого смартфона из линейки iPhone 18 или iPhone 17. Вы фактически экономите сумму, которой хватит на аксессуары и другие приятные покупки.

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Подарок за покупку: беспроводные наушники AirPods 4 прилагаются к смартфону бесплатно. Специальное предложение в сети магазинов O!Store действует до 1 ноября 2026 года включительно.

Широкий выбор: актуальные модели и палитра цветов еще в наличии.

Доступна рассрочка до 24 месяцев — от 7 тысяч 968 сомов в месяц. Вся техника Apple оригинальная и с заводской гарантией один год и зарегистрированным IMEI.

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Акция действует с 19 октября по 1 ноября 2026 года. Количество смартфонов и подарков ограничено. Подробнее на ostore.kg .

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