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Успейте забрать AirPods 4 в подарок к новым iPhone в O!Store — осталось три дня

10:25, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
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Обратный отсчет запущен: у вас осталось три дня, чтобы получить беспроводные наушники AirPods 4 в подарок при покупке любого смартфона из линейки iPhone 18 или iPhone 17. Вы фактически экономите сумму, которой хватит на аксессуары и другие приятные покупки.

Почему стоит оформить покупку прямо сейчас:

  • Подарок за покупку: беспроводные наушники AirPods 4 прилагаются к смартфону бесплатно. Специальное предложение в сети магазинов O!Store действует до 1 ноября 2026 года включительно.

  • Широкий выбор: актуальные модели и палитра цветов еще в наличии.

Доступна рассрочка до 24 месяцев — от 7 тысяч 968 сомов в месяц. Вся техника Apple оригинальная и с заводской гарантией один год и зарегистрированным IMEI.

Приходите в ближайший O!Store или оформляйте заказ с бесплатной доставкой по Бишкеку в приложении «Мой О!» на O!Market.

Акция действует с 19 октября по 1 ноября 2026 года. Количество смартфонов и подарков ограничено. Подробнее на ostore.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016. Рассрочку предоставляет ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробности на obank.kg.

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