Декабрь — время больших предновогодних закупок, и сделать их заметно дешевле можно уже сейчас. В супермаркетах Globus, SPAR, «Достор» и «Народный» действует акция с кешбэком до 7 процентов при оплате через приложение «Мой О!». Главный секрет максимальной выгоды прост: чем активнее вы совершаете повседневные покупки в ноябре, тем выше процент кешбэка получите в декабре.

Даже если вы только подключаетесь к акции, выгода начинается с первого же чека от 100 сомов — на старте возвращается минимум 3 процента (или 4 процента с подпиской O!Prime). А если за ноябрь сумма покупок достигнет 15 тысяч сомов и подключена подписка O!Prime, в декабре ваш кешбэк вырастет до максимума — 7 процентов.

Как это работает на кассе — все в одном приложении:

Откройте или привяжите карту «Бирге+» в «Мой О!». Это бесплатно и занимает пару минут. Если у вас уже есть карта «Бирге+» на том же номере, регистрироваться заново не нужно — она подтянется в приложение вместе со всеми накопленными бонусами и текущим уровнем. Покажите кассиру QR-код карты «Бирге+» прямо с экрана «Мой О!». Оплатите покупку по QR-коду в этом же приложении.

Бонусы сразу распределяются на два счета — «Бирге+» и O!Бонус, а оба баланса удобно отслеживать в «Мой О!».

Почему стоит подключиться уже сейчас:

Плюс к выгоде с O!Prime: подписка не только поднимает процент кешбэка в супермаркетах до максимума, но и дает +10 ГБ дополнительного интернет-трафика и повышенный кешбэк у других партнеров.

подписка не только поднимает процент кешбэка в супермаркетах до максимума, но и дает +10 ГБ дополнительного интернет-трафика и повышенный кешбэк у других партнеров. Доступно абонентам любых операторов: пользоваться «Мой О!», копить бонусы и платить по QR можно, даже если вы еще пока не абонент О!.

пользоваться «Мой О!», копить бонусы и платить по QR можно, даже если вы еще пока не абонент О!. Бесплатно и без лишних условий: карта бесплатна, количество покупок не ограничено, а минимальная сумма чека — всего 100 сомов. При этом если часть покупки вы оплачиваете накопленными бонусами, кешбэк начислится на ту часть суммы, которую вы оплатили деньгами.

Даже если вы заходите в супермаркеты не каждый день, открыть бесплатную карту «Бирге+» в «Мой О!» стоит заранее — перед Новым годом закупаются все, и повышенный кешбэк точно пригодится.

Успейте подключиться до конца ноября, чтобы встретить декабрь с максимальным кешбэком!

Акция действует до 31.12.2026. Кешбэк 7 процентов начисляется при достижении 4-го уровня «Арбузная карта» (от 15 тысяч сомов покупок в предыдущем месяце), активной подписке O!Prime и оплате по QR от 100 сомов через «Мой О!». Приложение «Мой О!» доступно в App Store и Google Play. ОсОО «Грин Телеком Сервис», лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017. Подробнее: dengi.kg. Программа лояльности «Бирге+» — ОсОО «Умай Групп».