Кино, спорт, мультфильмы и дорамы: в O!TV добавили еще 30 популярных телеканалов

В приложении O!TV пополнение: в пакет «O!TV Премиум» добавили 30 новых телеканалов, и теперь в нем более 240 каналов по прежней стоимости! Самое время устроиться под пледом и выбрать, что смотреть этим вечером.

Среди новинок:

Для киновечера: премьеры на «Кинопремьере», классика на «Кинохите», а также «Киномикс» и «Киноужас».

Для семьи и свиданий: «Киносемья» и «Киносвидание».

Спорт в прямом эфире: «KHL Prime», «Бокс ТВ Плюс» и «Матч! Планета».

Детям: добрый и развивающий контент на канале «В гостях у сказки».

Для души: дорамы на «Dorama», рецепты на «Кухня ТВ», программы о здоровье на «Живи!».

Почему это выгодно:

стоимость прежняя: всего 9 сомов в сутки (с учетом НДС, без НсП);

5 устройств — 1 аккаунт: смотрите всей семьей на смартфонах, планшетах и Smart TV;

пауза и ТВ-архив: пропустили момент? Перемотайте или пересмотрите позже;

без расхода интернета для абонентов О!.

Как подключить «O!TV Премиум»:

Скачайте приложение O!TV на ваш смартфон, планшет или Smart TV. Подключите пакет «O!TV Премиум» в приложении «Мой О!» или наберите команду *750*3#.

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