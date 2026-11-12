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24.kg

Кино, спорт, мультфильмы и дорамы: в O!TV добавили еще 30 популярных телеканалов

11:45, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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В приложении O!TV пополнение: в пакет «O!TV Премиум» добавили 30 новых телеканалов, и теперь в нем более 240 каналов по прежней стоимости! Самое время устроиться под пледом и выбрать, что смотреть этим вечером.

Среди новинок:

  • Для киновечера: премьеры на «Кинопремьере», классика на «Кинохите», а также «Киномикс» и «Киноужас».
  • Для семьи и свиданий: «Киносемья» и «Киносвидание».
  • Спорт в прямом эфире: «KHL Prime», «Бокс ТВ Плюс» и «Матч! Планета».
  • Детям: добрый и развивающий контент на канале «В гостях у сказки».
  • Для души: дорамы на «Dorama», рецепты на «Кухня ТВ», программы о здоровье на «Живи!».

Почему это выгодно:

  • стоимость прежняя: всего 9 сомов в сутки (с учетом НДС, без НсП);
  • 5 устройств — 1 аккаунт: смотрите всей семьей на смартфонах, планшетах и Smart TV;
  • пауза и ТВ-архив: пропустили момент? Перемотайте или пересмотрите позже;
  • без расхода интернета для абонентов О!.

Как подключить «O!TV Премиум»:

  1. Скачайте приложение O!TV на ваш смартфон, планшет или Smart TV.
  2. Подключите пакет «O!TV Премиум» в приложении «Мой О!» или наберите команду *750*3#.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР, № 16-0063-КР от 06.12.2016 г. Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги O!TV предоставляются ОсОО «Диас ТВ».

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