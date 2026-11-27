Экономика Кыргызстана за январь — октябрь 2026 года выросла на 10,5 процента. Об этом сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков, выступая на III Международном горно-металлургическом форуме в Душанбе.

По его словам, в прошлом году рост составил 11,1 процента, а по итогам 10 месяцев текущего года рост — 10,5 процента. Он добавил, что промышленное производство в КР увеличилось на 5,3 процента, добывающий сектор — на 7,5 процента.

Бакыт Сыдыков также отметил, что высокие темпы экономического роста формируют дополнительный спрос на промышленную продукцию, который может удовлетворяться, в том числе за счет развития внутреннего производства и региональной промышленной кооперации.

При этом, по его оценке, существующий уровень взаимодействия промышленных предприятий стран Центральной Азии пока не соответствует имеющемуся потенциалу. Он подчеркнул, что углубление промышленной кооперации позволит предприятиям региона расширять производственные возможности, находить новых партнеров и выходить на международные рынки.