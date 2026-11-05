В Бишкеке камни со стройки попали в ребенка и повредили машину

Жители Бишкека пожаловались на строительные работы на улице Фрунзе, 282А. По их словам, 1 ноября с территории стройки полетели камни с цементом.

Судя по видео, снятом местным жителем, один из них попал ребенку в спину и лобовое стекло припаркованной у дома машины. Момент инцидента зафиксировала камера видеонаблюдения в подъезде.

На этом участке строят 24-этажный многофункциональный жилой комплекс. Работы ведет ОсОО «Центрально-Азиатская компания недвижимости «Дунъян»».

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Напомним, начало строительства сопровождалось конфликтом с местными жителями. В сентябре люди, проживающие в домах рядом, заявили, что после начала разработки котлована в их дворах появились две трещины.

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Они потребовали проверить безопасность котлована, состояние ограждений и креплений, а также выяснить, проводились ли обследования соседних домов до начала строительства.

Застройщик настаивал на законности работ и объяснял планы переноса ограждения необходимостью обеспечить безопасность жителей. После жалоб стройку проверил мэр Бишкека и поручил устранить выявленные нарушения. Однако работы на площадке продолжились.