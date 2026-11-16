В Бишкеке дети забрались на оконную решетку в многоэтажке. Это опасно

Двое детей выбрались из открытого окна квартиры и оказались на оконной решетке на фасаде многоэтажного дома в микрорайоне «Средний Джал». Видео появилось в социальных сетях.

Автор отметила, что подобные решетки держатся на нескольких саморезах и не способны выдержать вес ребенка.

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После появления сообщения сотрудники УВД Ленинского района выехали по указанному адресу. С родителями и детьми провели профилактические беседы, сообщили в милиции.

Родителям напомнили о необходимости не оставлять детей без присмотра.