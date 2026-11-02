В Бишкеке девушка выжила после падения с 15-го этажа
В Бишкеке девушка выжила после падения с высотного дома. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Центре экстренной медицины.
По данным медиков, вызов поступил 1 ноября 2026 года в 10.34.
«С какого этажа спрыгнула 18-летняя девушка, неизвестно. Она в тяжелом состоянии, множественные переломы», — отметили в службе 103.
В пресс-службе УВД Ленинского района сообщили, что девушка спрыгнула с 15-го этажа.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Личность девушки установлена: ею оказалась гражданка 2008 года рождения.
Факт зарегистрирован в журнале учета информации Ленинского районного управления внутренних дел. Назначены необходимые экспертизы.
Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, отметили в милиции.