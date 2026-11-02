В Бишкеке девушка выжила после падения с 15-го этажа

В Бишкеке девушка выжила после падения с высотного дома. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Центре экстренной медицины.

По данным медиков, вызов поступил 1 ноября 2026 года в 10.34.

«С какого этажа спрыгнула 18-летняя девушка, неизвестно. Она в тяжелом состоянии, множественные переломы», — отметили в службе 103.

В пресс-службе УВД Ленинского района сообщили, что девушка спрыгнула с 15-го этажа.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Личность девушки установлена: ею оказалась гражданка 2008 года рождения.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации Ленинского районного управления внутренних дел. Назначены необходимые экспертизы.

Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, отметили в милиции.