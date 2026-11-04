Нацбанк вновь предлагают обязать перечислить всю годовую прибыль в бюджет
Кабинет министров предлагает перечислить 100 процентов прибыли Национального банка по итогам 2026 года в республиканский бюджет. Соответствующий проект конституционного закона внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.
Документ направил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Представлять законопроект в парламенте поручено первому заместителю министра финансов.
Согласно проекту, предлагается временно приостановить действие частей 4 и 5 статьи 12 конституционного Закона «О Национальном банке», регулирующих распределение прибыли и формирование резервов регулятора.
Это позволит направить всю прибыль Нацбанка за 2026 год непосредственно в государственную казну.
В законопроекте предусмотрено, что прибыль будет перечислена в республиканский бюджет после подтверждения финансовой отчетности независимым внешним аудитором.
В Министерстве финансов объясняют инициативу необходимостью увеличения доходов государства для финансирования бюджетных расходов.
«Данная норма позволит обеспечить доходную часть республиканского бюджета 100 процентами прибыли Национального банка для финансирования расходов бюджета», — говорится в справке-обосновании.
При этом конкретная сумма будущего перечисления в документах не указана. Она будет зависеть от финансовых результатов Нацбанка за этот год.
Кабмин предлагает рассмотреть законопроект во внеочередном порядке и принять его одновременно в трех чтениях.
В обосновании отмечается, что средства необходимы для финансирования социально значимых бюджетных расходов и поддержания социально-экономической стабильности.
Кроме того, предлагается признать утратившим силу аналогичный конституционный закон от 13 февраля 2026 года № 15.
Таким образом, кабмин намерен установить особый порядок распределения прибыли НБ КР по итогам этого года.
- Напомним, в прошлом году Национальный банк перечислил в республиканский бюджет 45,7 миллиарда сомов прибыли за 2024-й. Годом ранее бюджет получил 12,4 миллиарда сомов прибыли регулятора.