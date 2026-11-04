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Нацбанк вновь предлагают обязать перечислить всю годовую прибыль в бюджет

17:33, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Кабинет министров предлагает перечислить 100 процентов прибыли Национального банка по итогам 2026 года в республиканский бюджет. Соответствующий проект конституционного закона внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Документ направил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Представлять законопроект в парламенте поручено первому заместителю министра финансов.

Согласно проекту, предлагается временно приостановить действие частей 4 и 5 статьи 12 конституционного Закона «О Национальном банке», регулирующих распределение прибыли и формирование резервов регулятора.

Это позволит направить всю прибыль Нацбанка за 2026 год непосредственно в государственную казну.

В законопроекте предусмотрено, что прибыль будет перечислена в республиканский бюджет после подтверждения финансовой отчетности независимым внешним аудитором.

В Министерстве финансов объясняют инициативу необходимостью увеличения доходов государства для финансирования бюджетных расходов.

«Данная норма позволит обеспечить доходную часть республиканского бюджета 100 процентами прибыли Национального банка для финансирования расходов бюджета», — говорится в справке-обосновании.

При этом конкретная сумма будущего перечисления в документах не указана. Она будет зависеть от финансовых результатов Нацбанка за этот год.

Кабмин предлагает рассмотреть законопроект во внеочередном порядке и принять его одновременно в трех чтениях.

В обосновании отмечается, что средства необходимы для финансирования социально значимых бюджетных расходов и поддержания социально-экономической стабильности.

Кроме того, предлагается признать утратившим силу аналогичный конституционный закон от 13 февраля 2026 года № 15.

Таким образом, кабмин намерен установить особый порядок распределения прибыли НБ КР по итогам этого года.

  • Напомним, в прошлом году Национальный банк перечислил в республиканский бюджет 45,7 миллиарда сомов прибыли за 2024-й. Годом ранее бюджет получил 12,4 миллиарда сомов прибыли регулятора. 

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