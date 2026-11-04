Бюджет Кыргызстана увеличат на 242 миллиарда сомов. Проект внесли в ЖК

Кабинет министров внес на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект об изменении республиканского бюджета на 2026 год. Правительство предлагает увеличить доходы на 242,6 миллиарда сомов, а расходы — на 234 миллиарда. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Согласно законопроекту, доходы республиканского бюджета предлагается увеличить с 551,2 миллиарда до 793,8 миллиарда сомов.

Расходы вырастут с 550,8 миллиарда до 784,8 миллиарда сомов.

При этом профицит бюджета, то есть превышение доходов над расходами, составит 9 миллиардов сомов вместо ранее утвержденных 436,4 миллиона.

Откуда дополнительные деньги

В пояснительной записке Министерства финансов говорится, что основной рост поступлений связан с увеличением налоговых и неналоговых доходов.

В частности, налоговые поступления предполагается увеличить на 112,5 миллиарда сомов, неналоговые — на 114,5 миллиарда.

Дополнительные поступления ожидаются от налогов на международную торговлю, единого налога, доходов горнодобывающих компаний, дивидендов государственных предприятий и прибыли Национального банка.

17,7 миллиарда сомов на дорогу Барскоон — Бедель

Значительная часть дополнительных средств предназначена для капитального строительства.

Объем капитальных вложений предлагается увеличить до 44,99 миллиарда сомов.

Из них 17,68 миллиарда предусмотрено на строительство автомобильной дороги Барскоон — Бедель в Иссык-Кульской области.

Оставшиеся 27,31 миллиарда сомов планируют направить на строительство и реконструкцию социальных объектов, дорог, систем питьевого водоснабжения, ирригационных сооружений, а также объектов национальной безопасности и стратегического значения.

Бишкеку и Ошу предусмотрели дополнительное финансирование

Отдельные поправки касаются местных бюджетов. Для Бишкека предусмотрены целевые трансферты в размере 10,44 миллиарда сомов на покрытие части расходов по заработной плате работников образовательных учреждений.

Для Оша предлагается установить целевые трансферты на период реализации пилотного проекта по зачислению в местный бюджет 50 процентов налога с продаж и 15 процентов единого налога.

Инфляцию пересмотрели в сторону увеличения

Одновременно правительство изменило макроэкономические прогнозы. Ожидаемый рост экономики в 2026 году повышен с 8,6 до 8,7 процента. Однако прогноз инфляции увеличен значительно сильнее — с 6,5 до 11 процентов.

Согласно уточненным расчетам, номинальный ВВП Кыргызстана в 2026 году может составить 2 триллиона 352,7 миллиарда сомов.

Таким образом, правительство рассчитывает на увеличение бюджетных поступлений и экономический рост, одновременно признавая более высокие темпы роста потребительских цен.

Предложенные изменения пока не приняты. Законопроект должен пройти рассмотрение в Жогорку Кенеше.