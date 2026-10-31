В Минтрансе Кыргызстана появится четвертый заместитель главы

В Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана увеличили число заместителей главы с трех до четырех. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Изменения внесены в постановление от 15 ноября 2021 года № 264, регулирующее предельную штатную численность государственных органов.

Согласно документу, в приложении № 5, устанавливающем число заместителей руководителей государственных органов, для Минтранса цифра 3 заменена цифрой 4.

Решение принято во исполнение распоряжения президента Садыра Жапарова от 17 сентября 2026-го № 329 и направлено на повышение эффективности деятельности ведомства.

При этом увеличивать общую штатную численность министерства не планируется. Дополнительную руководящую должность создадут в пределах уже утвержденного штата.

Финансирование также будет осуществляться за счет средств, предусмотренных Минтрансу в республиканском бюджете на этот и последующие годы. Дополнительных бюджетных ассигнований постановление не предусматривает.

Документ вступает в силу через 10 дней.