Юный кыргызстанец Мухаммедали Ырысдолотов завоевал бронзовую медаль на международном турнире по дзюдо.

Воспитанник специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам стал обладателем бронзовой медали на международном турнире Saber Tashkent Grand Prix Cadets 2026, который прошел в Ташкенте (Узбекистан).

Наш спортсмен выступал в весовой категории до 90 килограммов. В первой схватке он одержал победу над представителем Узбекистана Довудназаром Мурадовым, в следующем поединке уступил россиянину Арсению Ширканову.

В последующих схватках Мухаммедали Ырысдолотов победил канадского спортсмена Эмельяна Соколова, а затем представителя Грузии Мате Тамазашвили, обеспечив себе бронзовую медаль турнира.

В соревнованиях приняли участие около 250 юных дзюдоистов из 19 стран.