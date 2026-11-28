В бишкекской школе № 98 открыт музей, посвященный жизни и творчеству поэта Сооронбая Жусуева.

Гости ознакомились с экспозицией музея, в которой представлены ценные экспонаты, личные вещи поэта, материалы, отражающие его жизненный путь, а также богатое творческое наследие, сообщила пресс-служба мэрии города.

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Мероприятие завершилось литературно-музыкальным вечером, подготовленным учащимися и педагогами школы. Школьники прочитали произведения Сооронбая Жусуева, прозвучали песни на стихи выдающегося поэта.

Открытие музея стало важным событием в деле сохранения и популяризации богатого творческого наследия Сооронбая Жусуева, приобщения подрастающего поколения к литературе, духовным и национальным ценностям, говорится в сообщении.

Сооронбай Жусуев — Герой Кыргызской Республики, народный поэт Кыргызстана, лауреат Государственной премии имени Токтогула, ветеран Великой Отечественной войны и известный переводчик.