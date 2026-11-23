Мэр Канта Улан Майлибашев подал в отставку. Об этом сообщили местные СМИ.

По их данным, Майлибашев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В связи с чем он решил оставить пост мэра, не уточняется.

Улан Майлибашев впервые возглавил город в июне 2021 года. В апреле 2024-го президент Садыр Жапаров повторно назначил его мэром после административно-территориальной реформы и присвоения Канту статуса города областного значения.

В феврале этого года он уже подавал в отставку, однако по неизвестной причине продолжил работу.