Талантбек Иманов возглавил фонд по реставрации исторических объектов
Мэр Каракола Талантбек Иманов стал директором общественного фонда по сохранению и реставрации историко-культурных объектов Кыргызстана. Распоряжение о назначении 25 ноября подписал президент Садыр Жапаров.
Фонд создан для поддержки сохранения, изучения, консервации, реставрации и восстановления объектов историко-культурного наследия, в том числе памятников архитектуры, исторических зданий и мемориальных комплексов XX века.
Организация сможет привлекать средства и финансировать профильные проекты, исследования и подготовку проектной документации.