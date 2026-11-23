Мигранты: жизнь и работа за рубежом

Более 134 тысяч граждан Кыргызстана находятся в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела миграционных процессов и программ развития Министерства труда, социального обеспечения и миграции Эркинбек Каримов.

По его словам, еще около 80 тысяч кыргызстанцев по состоянию на 1 октября 2026 года были включены в российский реестр контролируемых лиц.

«Сегодня более 134 тысяч наших граждан находятся в черном списке, то есть в списке лиц, которым запрещен въезд в РФ. По состоянию на 1 октября в реестр контролируемых лиц внесены 80 тысяч наших граждан», — сказал представитель ведомства.

При этом речь идет о двух разных механизмах миграционного контроля. Запрет на въезд ограничивает возможность пересечения российской границы, тогда как реестр контролируемых лиц применяется к иностранцам, в отношении которых действуют специальные меры миграционного контроля. Данные этих списков могут пересекаться, поэтому суммировать их показатели некорректно.

Эркинбек Каримов также сообщил, что на начало октября в России находились 584 тысячи 484 гражданина КР. Общее число кыргызстанцев за рубежом, согласно приведенным им данным, составляло 837 тысяч 812 человек.

В ходе эфира обсуждалось ужесточение миграционных требований в России. В частности, с 3 ноября расширен перечень административных правонарушений, которые могут стать основанием для выдворения иностранцев.

Среди них представитель Минтруда назвал мелкое хулиганство, неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, отдельные нарушения, связанные с наркотиками, а также дискредитацию российской армии.

По его словам, обращений кыргызстанцев, выдворенных именно по новым основаниям, в министерство и его представительство в Москве пока не поступало.

Эркинбек Каримов напомнил гражданам о необходимости своевременно оформлять миграционные документы, заключать трудовые договоры и соблюдать требования законодательства страны пребывания.