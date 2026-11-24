Комитет Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции одобрил распоряжение о ликвидации ОАО «Процессинг КейДжи» и направлении средств, полученных после ее завершения, на увеличение уставного капитала ОАО «Государственный финансовый холдинг».

Документ также предусматривает внесение изменений в республиканский бюджет и ценные бумаги акционерных обществ.

Депутат Дастан Бекешев напомнил, что в 2025 году выступал против выделения 200 миллионов сомов на увеличение уставного капитала «Процессинг КейДжи». По его словам, он тогда предупреждал, что вложение бюджетных средств не принесет результата.

«Я тогда говорил, что это воздух. Мы ничего не получили, а деньги потратили», — заявил парламентарий.

Первый замминистра финансов Талас Айдарбек уулу заверил, что выделенные средства полностью сохранились и находятся в уставном капитале компании.

Дастан Бекешев поинтересовался, почему деньги после ликвидации предприятия планируют направить в Госфинхолдинг, у которого есть собственные средства. Он предложил сначала зачислить их в республиканский бюджет.

Представитель холдинга сообщил, что его уставный капитал сейчас почти 16 миллиардов сомов. Около 5 миллиардов из них направили на реинвестирование в дочерние компании. Кроме того, холдинг выдал поручительства 29 субъектам на общую сумму 98 миллиардов сомов для поддержки экономических проектов.

По его словам, для реализации государственных экономических задач холдингу необходимы дополнительные средства.

Напомним, ОАО «Процессинг КейДжи» ликвидируют после того, как компания попала под санкции Великобритании в октябре 2026 года в рамках ограничительных мер против России. Решение о ликвидации единственный акционер — Министерство финансов — принял 16 ноября. В 2025-м государство направило на увеличение уставного капитала компании 200 миллионов сомов. По данным, опубликованным компанией, в 2025-м она получила 2 миллиона 360 тысяч сомов чистой прибыли и начислила 1 миллион 992 тысячи сомов дивидендов.

«Процессинг КейДжи» создавалась как национальный процессинговый центр для обслуживания торговых и финансовых операций. Изначально компания планировала стать аналогом международной системы SWIFT, которая обеспечивает передачу финансовых сообщений между банками и другими финансовыми организациями.