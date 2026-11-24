Военная прокуратура в рамках расследования уголовного дела на основании собранных материалов и заключений судебно-технических экспертиз задержала бывшего командующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики К. А. и командира войсковой части № 23565 Д. Д.

Напомним, 17 января 2024 года на территории аэродрома войсковой части № 23565 на окраине Бишкека во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный вертолет Ми-8. В результате крушения погиб командир воздушного судна С. Ж., еще 10 военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб, причиненный государству, превысил 50 миллионов сомов.

Военная прокуратура продолжает следственные действия для установления всех обстоятельств крушения. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц командного состава Министерства обороны Кыргызской Республики, чья причастность к произошедшему будет установлена.