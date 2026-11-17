Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству одобрил кандидатуру Алмазбека Молдобаева на должность судьи Конституционного суда. Его кандидатуру на рассмотрение парламента внес президент Садыр Жапаров.

Сейчас Алмазбек Молдобаев занимает должность постоянного представителя президента и кабмина в Конституционном суде.

Алмазбек Молдобаев родился 9 февраля 1973 года во Фрунзе. В 1995 году окончил юридический факультет КНУ имени Жусупа Баласагына. Позже получил образование в Военно-дипломатической академии и адъюнктуре Военного университета Министерства обороны России.

В 2006–2015 годах работал судьей Первомайского районного суда Бишкека. В разные годы также занимал должности в аппарате президента и Жогорку Кенеша.

С 2019 по 2023 год возглавлял отдел комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Имеет ученую степень кандидата юридических наук, классный чин советника государственной гражданской службы первого класса и звание полковника юстиции.