Мирлан Урматов назначен главой государственной администрации — акимом Кадамджайского района Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента в регионе.

Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров. Нового руководителя районному активу представил первый заместитель полпреда Бактыбек Токсонбаев.

Мирлан Урматов родился 10 февраля 1982 года в селе Туз Сокулукского района Чуйской области. Имеет высшее юридическое образование и степень магистра экономики.

Трудовую деятельность начал в МВД. В разные годы возглавлял крестьянское хозяйство «Урмат Ата», айыл окмоту имени З. Кайназаровой, Гавриловский и Кожомкульский айыл окмоту Сокулукского района. Также работал первым заместителем главы Сокулукской районной администрации.

До него Кадамджайский район возглавлял Болоткан Баяке уулу, назначенный на эту должность в декабре 2023 года. 19 ноября 2026 года его освободили от прежней должности и назначили акимом Баткенского района.