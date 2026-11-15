Новый посол США в Кыргызстане приступил к дипломатической службе

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Кыргызстане Стивен Гиллен приступил к дипломатической службе. Об этом сообщили в Посольстве Соединенных Штатов в Бишкеке.

Отмечается, что он принес присягу в качестве посла США в Кыргызской Республике.

Стивен Гиллен — высокопоставленный сотрудник дипломатической службы США с обширным опытом работы в сфере национальной безопасности и кризисной дипломатии. Его богатый профессиональный опыт и уверенное руководство сыграют важную роль в укреплении стратегически значимого партнерства между нашими двумя странами в период его руководства Посольством США в Бишкеке, говорится в сообщении.

Ранее — с февраля 2021 года по июнь 2024 года — он занимал должность заместителя специального посланника президента США по делам заложников.

Также работал заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Ближнего Востока, международных трудовых отношений, безопасности и прав человека.

Представлял Вашингтон в посольствах в Минске, Багдаде и Сараево, а также занимал должность заместителя генерального консула США в Эрбиле (Ирак).

Напомним, Лесли Вигери был назначен послом США в Кыргызстане в 2022 году и в текущем году завершил свою дипломатическую миссию в КР.