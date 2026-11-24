Государственный секретарь Арслан Койчиев посетил Национальный исторический музей и провел выездное совещание, посвященное обсуждению деятельности музея и концепции его дальнейшего развития. Об этом сообщает администрация президента КР.

В мероприятии приняли участие сотрудники Минкультуры, руководитель музея, сотрудники профильных структурных подразделений администрации президента, руководство и ученые Института истории, археологии и этнологии НАН КР, директор Института истории и регионоведения КНУ имени Жусупа Баласагына, а также известные историки, археологи и эксперты.

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Арслан Койчиев на месте ознакомился с текущим состоянием и условиями хранения музейных экспонатов. Далее он заслушал мнения и предложения историков и представителей научного сообщества по совершенствованию концепции музея и отражению историко-культурного наследия в соответствии с современными требованиями.

По итогам обсуждения особое внимание уделено ряду актуальных вопросов, в числе которых периодизация истории, размещение в экспозициях ценных артефактов, обнаруженных в ходе недавних археологических раскопок, а также обогащение научно обоснованного содержания экспозиций.