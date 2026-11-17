Президент Садыр Жапаров назначил новых представителей Кыргызстана в Европейской комиссии за демократию через право, известной как Венецианская комиссия. Указ подписал глава государства.

Согласно документу, представителем Кыргызстана в Венецианской комиссии назначен министр юстиции Алмаз Айылчиев.

Заместителем представителя страны стала заместитель председателя Жогорку Кенеша Жылдыз Таалайбек кызы.

Одновременно признан утратившим силу указ президента от 8 декабря 2021 года № 551, которым ранее регулировались вопросы представительства Кыргызстана в комиссии.

Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры, вытекающие из нового указа.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Отметим, Венецианская комиссия является консультативным органом Совета Европы по конституционному праву. Она проводит правовую экспертизу законодательства, готовит заключения по вопросам конституционных реформ, судебной системы, избирательного законодательства и демократических институтов. Кыргызстан входит в число государств — участников комиссии.