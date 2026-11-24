В жилмассиве «Ынтымак», на пересечении улиц Стадионная и Магистральная построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, комплекс будет состоять из двух строительных блоков.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото мэрии Бишкека

В нем предусмотрены борцовский зал, два конференц-зала, санитарно-бытовые помещения с душевыми. На прилегающей территории планируется обустроить футбольное поле с беговой дорожкой, площадку для воркаута, детскую зону и провести работы по благоустройству.