Парламент одобрил кандидатуру Алмазбека Молдобаева на должность судьи Конституционного суда КР.

Его кандидатуру на рассмотрение парламента внес президент Садыр Жапаров.

Сейчас Алмазбек Молдобаев занимает должность постоянного представителя президента и кабмина в Конституционном суде.

Алмазбек Молдобаев родился 9 февраля 1973 года во Фрунзе. В 1995 году окончил юридический факультет КНУ имени Жусупа Баласагына. Позже получил образование в Военно-дипломатической академии и адъюнктуре Военного университета Министерства обороны России.

В 2006–2015 годах работал судьей Первомайского районного суда Бишкека. В разные годы также занимал должности в аппарате президента и Жогорку Кенеша.

С 2019 по 2023 год возглавлял отдел комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Имеет ученую степень кандидата юридических наук, классный чин советника государственной гражданской службы первого класса и звание полковника юстиции.