Сегодня в Женеве стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам между узбекистанцем Жавохиром Синдаровым и действующим обладателем титула, индийским гроссмейстером Доммараджу Гукешем.

Несмотря на то что чемпионский титул принадлежит индийцу, представитель Узбекистана подходит к главному противостоянию года с более высоким рейтингом FIDE и победной серией на крупнейших турнирах.

Матч станет уникальным для мировых шахмат. Обоим участникам по 20 лет, и столь молодого состава претендентов на мировую корону история еще не знала.

Гукеш завоевал титул чемпиона мира в декабре 2024 года, победив китайца Дин Лижэня. Однако за последние месяцы расстановка сил заметно изменилась. В ноябрьском рейтинге FIDE индиец занимает 26-е место с 2710 очками, тогда как Синдаров идет четвертым с рейтингом 2782. Разрыв составляет 72 пункта в пользу узбекистанского шахматиста.

Право сыграть за мировую корону Синдаров получил благодаря уверенной победе на турнире претендентов. Он не проиграл ни одной партии и досрочно обеспечил себе первое место. До этого узбекистанец также выиграл Кубок мира FIDE, окончательно закрепившись в числе сильнейших шахматистов планеты.

Матч рассчитан максимум на 14 партий. Для победы необходимо набрать 7,5 очка. Если после основной части счет окажется равным, судьба титула решится на тай-брейке.

Общий призовой фонд составляет 2,5 миллиона долларов. Победитель получит 1,3 миллиона долларов, проигравший — 1,2 миллиона.