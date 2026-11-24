В Узбекистане предлагают ввести наказание до пяти лет лишения свободы за поступление граждан страны на службу в иностранные армии и силовые структуры, а за вербовку для такой службы — до десяти лет. Соответствующий законопроект 24 ноября одобрила в первом и втором чтениях Законодательная палата Олий Мажлиса, сообщает Gazeta.uz.

Поправки касаются службы в вооруженных силах, органах безопасности, полиции, военной юстиции и других подобных структурах зарубежных государств.

Сейчас за поступление на такую службу гражданам Узбекистана грозят штраф до 300 базовых расчетных величин или исправительные работы до трех лет. Законопроект предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

За вербовку граждан для службы в иностранных военных и силовых структурах предлагают установить от пяти до десяти лет лишения свободы. Действующее наказание — ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

По данным Национального информационного агентства Узбекистана УзА, в 2025 году число преступлений этой категории увеличилось почти в 12 раз по сравнению с предыдущим годом.

Инициатива направлена на предупреждение вовлечения граждан в вооруженные конфликты за рубежом. Документ также уточняет нормы ответственности за преступления, связанные с участием в таких конфликтах.