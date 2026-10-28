К отоплению подключили 91 процент абонентов «Бишкектеплоэнерго»

По состоянию на 17.00 к отоплению подключили 91 процент абонентов муниципального предприятия «Бишкектеплоэнерго». Работы по подаче тепла остальным потребителям продолжаются, сообщили в мэрии.

По ее данным, на проверку и наладку может потребоваться время. В этот период возможны временные перебои с горячей водой.

При отсутствии отопления, неисправностях оборудования и других проблемах с теплоснабжением жители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам:

0701777110;

0312212906.

Напомним, сегодня в столице начался отопительный сезон.