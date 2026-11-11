Отопительный сезон. В городе Нарын работают 30 котельных
Подача тепла в городе Нарын полностью контролируется. Об этом сообщили в мэрии.
По ее данным, в настоящее время через 30 котельных тепло подается населению и на объекты социально-экономической сферы города. Возникающие проблемы своевременно устраняются.
Работа всех котельных осуществляется в соответствии с установленными требованиями и находится под строгим контролем мэра города. Кроме того, специальная комиссия периодически проводит проверки.
Уголь также закуплен в соответствии с установленными нормами.