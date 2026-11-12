Замглавы кабмина проверил Бишкекскую ТЭЦ

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков проверил Бишкекскую ТЭЦ, сообщили в кабмине.

Он осмотрел производственные объекты, основное и вспомогательное оборудование, ознакомился с технологическими процессами.

Руководство ТЭЦ доложило о режимах работы оборудования, запасах топлива и мерах по обеспечению стабильной работы станции в период пиковых нагрузок.

После осмотра замглавы кабмина провел рабочее совещание по подготовке энергетического сектора к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов.

По итогам встречи Акунбеков поручил обеспечить надежную работу энергетических объектов, усилить контроль за техническим состоянием оборудования, создать необходимые запасы топлива и не допускать аварийных ситуаций.

Ранее заместитель мэра Бишекека Насипбек Керимов сообщил, что подписаны соглашения на поставку угля и мазута на ТЭЦ. Запас твердого топлива на ее складах около 248 тысяч тонн угля. Всего для прохождения осенне-зимнего периода 2026/2027 года Бишкекской теплоэлектроцентрали потребуется 1 миллион 520 тысяч тонн угля, как импортного, так и отечественного высококалорийного. Всего на трех складах ТЭЦ максимум помещается 350 тысяч тонн.

«Средний расход угля зимой в морозы — 8-8,5 тысячи тонн в сутки. Если на складе будет около 250 тысяч тонн, то это месячный запас», — отметили представители ТЭЦ.