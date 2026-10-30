Почти все объекты котельных «Бишкектеплоэнерго» подключили к отоплению

Около 97 процентов объектов, отапливаемых от котельных МП «Бишкектеплоэнерго», подключены к отоплению. Об этом сообщили на предприятии.

По состоянию на 10.00 котельные запущены на 99 процентов.

Отопление подали во все объекты здравоохранения, детские сады и высшие учебные заведения. К теплу также подключили 98 процентов школ, 100 процентов других бюджетных организаций и 99 процентов жилых домов.

Работы по подключению оставшихся объектов продолжаются.