Почти все объекты котельных «Бишкектеплоэнерго» подключили к отоплению
Около 97 процентов объектов, отапливаемых от котельных МП «Бишкектеплоэнерго», подключены к отоплению. Об этом сообщили на предприятии.
По состоянию на 10.00 котельные запущены на 99 процентов.
Отопление подали во все объекты здравоохранения, детские сады и высшие учебные заведения. К теплу также подключили 98 процентов школ, 100 процентов других бюджетных организаций и 99 процентов жилых домов.
Работы по подключению оставшихся объектов продолжаются.