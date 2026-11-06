Почему в одной комнате холодно: «Бишкектеплосеть» назвала возможные причины

В домах серий 104, 105 и 106 с однотрубной системой отопления температура радиаторов в разных комнатах может отличаться. Об этом напомнили в МП «Бишкектеплосеть».

По данным предприятия, причиной холодного радиатора могут быть скопление воздуха в системе, перекрытые краны, засор труб или нарушение схемы подключения отопления. Чтобы определить причину и устранить проблему, при необходимости следует обратиться к специалистам.

В «Бишкектеплосети» пояснили, что в однотрубной системе температура радиаторов, подключенных к одному стояку, может различаться. При этом температура воздуха в жилом помещении должна быть не ниже +18 градусов.

Если в комнате холодно и температура не соответствует норме, горожанам рекомендуют обратиться в обслуживающую организацию для проверки системы отопления.