Конференция ООН по климату (COP31) завершилась в Турции без принятия итогового соглашения: участники переговоров так и не преодолели разногласия по вопросу ископаемого топлива.

По данным Службы новостей ООН, ряд стран официально выступили против финального проекта документа, заявив, что он только ослабляет обязательства, которые государства взяли на себя ранее, и не соответствует масштабу и остроте климатического кризиса.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш назвал исход саммита шагом назад и призвал ускорить борьбу с изменением климата. Он предупредил, что глобальные температуры продолжают бить рекорды, последствия изменения климата усиливаются, а выбросы парниковых газов на опасно высоком уровне — при этом мир движется к превышению согласованного на международном уровне порога потепления в 1,5 градуса Цельсия.

Генсек ООН отметил, что ископаемое топливо остается главной движущей силой глобального потепления, и предостерег международное сообщество от попыток затормозить переход к более чистой энергетике. Он призвал к более масштабному сокращению выбросов уже в этом десятилетии, усилению поддержки уязвимых государств и существенному увеличению финансирования программ адаптации.

COP31 стал самым продолжительным климатическим саммитом ООН за всю историю. Переговоры продолжались два дня после официальной даты после его завершения (20 ноября).

Следующая конференция ООН по климату пройдет в Аддис-Абебе, Эфиопия. Правительствам предстоит рассмотреть многие вопросы, оставшиеся без ответа в Анталье.