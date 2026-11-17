Крупнейшие центры обработки данных в США выбрасывают в атмосферу значительно больше углекислого газа, чем предполагалось ранее. По оценкам ученых Гарвардского университета, объем выбросов оказался в два-три раза выше предыдущих расчетов. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на новое исследование, опубликованное в научном журнале Nature Sustainability.

Исследователи проанализировали работу 403 крупнейших дата-центров Штатов с мая 2024 года по апрель 2025-го.

Выяснилось, что за год они потребили около 82 тераватт-часов электроэнергии — этого достаточно, чтобы обеспечивать электричеством почти 7 миллионов американских домов в течение года.

В результате производства потребленной дата-центрами электроэнергии в атмосферу поступило около 25,7 миллиона тонн углекислого газа. Это больше годовых выбросов Дании.

Более половины электроэнергии, использованной центрами обработки данных, произвели с использованием ископаемого топлива, которое является одним из основных источников глобального потепления.

Профессор Гарвардского университета Франческа Доминичи, одна из авторов исследования, заявила, что полученные результаты вызывают серьезную обеспокоенность на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

« В США планируют построить еще около 2 тысяч дата-центров. Это может привести к дальнейшему увеличению энергопотребления и выбросов парниковых газов. Франческа Доминичи

Ученые отмечают, что оценить реальное воздействие цифровой инфраструктуры на окружающую среду крайне сложно. Многие технологические компании не раскрывают подробные сведения об энергопотреблении своих дата-центров и связанных с ним выбросах.

При этом развитие искусственного интеллекта увеличивает потребность в вычислительных мощностях. Для обучения и работы нейросетей требуются серверы, потребляющие значительные объемы электроэнергии и нуждающиеся в постоянном охлаждении.

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На фоне публикации исследования участники климатической конференции ООН COP31 в турецкой Анталье представили добровольную инициативу по снижению экологического воздействия искусственного интеллекта.

Она предусматривает использование чистой энергии для питания дата-центров, сокращение потребления воды и электричества, повышение прозрачности экологической отчетности технологических компаний.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл подчеркнул, что обещания будущей пользы от искусственного интеллекта не могут служить оправданием увеличения выбросов сегодня.

Ряд экспертов считает, что искусственный интеллект способен помочь в борьбе с изменением климата — например, благодаря оптимизации энергосистем, повышению эффективности производства и разработке новых технологий.

Одним из возможных решений называют повторное использование тепла, выделяемого серверами.

По оценке Международного энергетического агентства, при развитии необходимой инфраструктуры тепло дата-центров к 2030 году можно использовать для отопления около 10 процентов европейских домов.

Авторы исследования уточняют, что полученные показатели относятся ко всем изученным дата-центрам, а не исключительно к системам искусственного интеллекта. Однако именно стремительное развитие ИИ стало одним из факторов роста энергопотребления цифровой инфраструктуры.