На развитие климатически устойчивых ландшафтов в ЦА направят 200 миллионов евро

В рамках СОР31 в Анталье в Германском климатическом павильоне состоялась встреча министров, посвященная реализации региональной программы «Климатически устойчивые ландшафты в Центральной Азии» (CLiCA).

В мероприятии принял участие министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыл Токтобаев, который выступил с приветственным словом и подчеркнул стратегическую значимость программы для укрепления регионального сотрудничества и повышения климатической устойчивости стран Центральной Азии.

Он выразил признательность правительству Германии, Федеральному министерству экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), Германскому обществу по международному сотрудничеству (GIZ) и Зеленому климатическому фонду за поддержку климатических инициатив и вклад в развитие партнерства со странами Центральной Азии.

Особое внимание в выступлении уделено значению программы для Кыргызской Республики как высокогорной республики, обладающей обширными горными экосистемами и ледниковыми ресурсами, но одновременно подверженной серьезным последствиям изменения климата.

Министр отметил, что сохранение и восстановление горных экосистем, лесов и пастбищ имеют принципиальное значение не только для экологической устойчивости Кыргызстана, но и для поддержания водной, продовольственной и экологической безопасности всего Центрально-Азиатского региона.

Отдельно отмечена комплексная направленность CLiCA, предусматривающая восстановление деградированных ландшафтов, внедрение климатически устойчивых методов сельского хозяйства, а также расширение доступа фермеров и местных сообществ к финансовым ресурсам, современным технологиям и практическим знаниям.

Общий объем программы для региона предусматривает мобилизацию более 200 миллионов евро в течение семи лет. Ожидается, что инвестиции будут направлены на укрепление климатической устойчивости, восстановление природных экосистем, совершенствование управления земельными ресурсами и улучшение условий жизни местного населения.

Реализация программы CLiCA призвана стать важным примером регионального климатического партнерства и внести существенный вклад в формирование устойчивого экологического и социально-экономического будущего Центральной Азии.