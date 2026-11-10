В Анталии стартовала 31-я конференция ООН по изменению климата

В Анталии (Турецкая Республика) стартовала 31-я конференция сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP31), которая проходит с 9 по 20 ноября 2026 года.

На одной из крупнейших международных климатических площадок соберутся представители более 190 стран мира, главы государств и правительств, министры, руководители международных организаций, представители финансовых институтов, бизнеса, научного сообщества и гражданского общества.

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Акыл Токтобаев принял участие в официальной пленарной сессии высокого уровня.

COP31 является важной международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов глобальной климатической повестки, укрепления международного сотрудничества и выработки совместных решений по противодействию изменению климата.

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В центре внимания участников — реализация Парижского соглашения, сокращение выбросов парниковых газов, адаптация к последствиям изменения климата, мобилизация климатического финансирования, развитие возобновляемой энергетики и повышение устойчивости наиболее уязвимых стран и регионов.

Для Кыргызской Республики, являющейся высокогорной страной, климатическая повестка имеет особое стратегическое значение.

Изменение климата оказывает непосредственное влияние на ледники, горные экосистемы, сельское хозяйство и устойчивость инфраструктуры. Таяние ледников, изменение режима осадков, учащение селевых потоков, паводков и других опасных природных явлений требуют принятия последовательных мер по укреплению национального потенциала адаптации и климатической устойчивости.

Кыргызская Республика последовательно выступает за усиление международного сотрудничества в вопросах сохранения ледников и горных экосистем, расширения доступа развивающихся и климатически уязвимых стран к международному климатическому финансированию и современным технологиям.

В рамках COP31 делегация Кыргызской Республики продолжит взаимодействие с международными партнерами, многосторонними финансовыми институтами и профильными организациями по вопросам привлечения инвестиций для реализации национальных климатических приоритетов, развития адаптационных проектов, устойчивого управления водными ресурсами и восстановления горных экосистем.