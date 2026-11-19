Министерство энергетики и горнорудной промышленности Перу объявило чрезвычайное положение в связи с угрозой перебоев с топливом из-за ожидаемых проливных дождей, вызванных климатическим феноменом Эль-Ниньо. Соответствующее постановление опубликовано в правительственной газете El Peruano.

В документе говорится, что чрезвычайная ситуация, связанная со снабжением топливом на национальном уровне, объявляется сроком до восьми месяцев.

Читайте по теме Эль-Ниньо может побить исторический рекорд. Ученые обновили прогноз

Отмечается, что ожидаемые ливни, а также возможные наводнения и оползни представляют «риск для электроэнергетической инфраструктуры и инфраструктуры, предназначенной для переработки, очистки, транспортировки, хранения и распределения углеводородов, включая газопроводы». По информации властей, 67 процентов энергетического баланса страны зависит от углеводородов.

Ранее правительство Перу объявило режим ЧП в 1 тысяча 380 из 1 тысяча 890 муниципалитетов страны из-за Эль-Ниньо. Решение призвано упростить реализацию мер, направленных на борьбу с последствиями разгула стихии.

Эль-Ниньо — природное явление, при котором вода в экваториальной части Тихого океана становится аномально теплой. Явление влияет на погоду по всему миру.

Как сообщили в начале сентября во Всемирной метеорологической организации (ВМО), вероятность сохранения Эль-Ниньо до февраля 2027 года составляет почти 100 процентов.